Mocny gest kadrowicza. Lewy zmienił jego decyzję

​Paweł Dawidowicz to obrońca na co dzień reprezentujący klub Serie A, Hellas Verona. Pochodzący z Ostródy zawodnik ujawnił w rozmowie z red. Tomaszem Lipińskim, że chciał opuścić ostatnie zgrupowanie reprezentacji po tym jak selekcjoner Fernando Santos odesłał go na trybuny przed meczem z Wyspami Owczymi. Do zmiany decyzji nakłonił go kapitan reprezentacji podczas partii...tenisa stołowego. Jutro Dawidowicz rozegra kolejne spotkanie w lidze - o 18:30 jego Hellas zagra na wyjeździe z Torino. Transmisja w Eleven Sports 1.