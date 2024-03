Mocny apel przed meczem Polaków. Możliwa kompromitacja. Padł jeden warunek

To nie będzie łatwy mecz, bo Estonia na pewno się nie położy na boisku, a zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę. Jednak patrząc na to, co mamy na papierze i co ma rywal, nie powinno być problemu ze zwycięstwem. Pamiętajmy jednak, że zawsze wszystko weryfikuje zielona murawa boiska, dlatego nie można żadnego rywala lekceważyć, choć też nie wolno się bać. Bo jak będziemy się bać Estonii, to może oddajmy te baraże walkowerem i się nie kompromitujmy

Mecz Polska - Estonia. Jacek Bąk nie ma wątpliwości. "Nie wolno się bać"

W przypadku czwartkowej wygranej reprezentacja Polski zagra we wtorek ze zwycięzcą meczu Walia - Finalndia. Jacek Bąk stwierdził, że na drodze naszej kadry stanie raczej pierwsza z wymienionych ekip. - Z drugiej strony, jeżeli Finlandia wygra na wyjeździe z Walią, to znaczy, że to nie jest taki pierwszy lepszy zespół. Nie sądzę jednak, aby tak się stało. Zwłaszcza, że Walijczycy zagrają na własnym stadionie i nie wypuszczą tego z rąk, choć może będą chcieli zaoszczędzić trochę sił na finał baraży - zaznaczył.

- Podchodzę do tego optymistycznie. Doświadczenie z gry w barażach mamy. Wiadomo, że naszym celem jest awans na mistrzostwa Europy. Jak to zrobimy - to myślę, że nikt nie będzie o tym wspominał podczas Euro. Wiemy w to, że te baraże będą przełomowym momentem dla naszej reprezentacji. Że wróci to co szwankowało, ta lekkość. Że fantazję, którą mamy pokażemy na boisku i osiągniemy cel - stwierdził Robert Lewandowski.