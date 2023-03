Mocny apel Grzegorza Laty. Oberwali Krychowiak i Grosicki

Grzegorz Lato z radą dla Roberta Lewandowskiego: Musi po prostu więcej biegać

Reprezentacja Polski w poniedziałek pokonała 1:0 Albanię. To pierwsze zwycięstwo za kadencji Fernando Santosa, a także przełamanie ostatniej złej serii na Stadionie Narodowym, w którą wliczały się trzy kolejne porażki: Z Węgrami, Holandią i Belgią. Nie było to jednak szczególnie przekonujące zwycięstwo, a nawet szkoleniowiec Albańczyków Sylvinho przyznawał na pomeczowej konferencji prasowej, że jego drużynie należał się remis.

Swojej wysokiej dyspozycji wciąż szuka Robert Lewandowski, który w 2023 roku jest w pewnym dołku. Widać to było także w meczu z Albanią, bo co prawda mógł zdobyć efektownego gola po indywidualnej akcji, ale też mało brakowało, by jego błąd w konsekwencji kosztował zespół stratę punktów.