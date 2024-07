Mocne słowa Szczęsnego ws. relacji z ojcem. "Trochę wstyd to mówić, ale..."

Wojciech Szczęsny po zakończeniu występów reprezentacji Polski na Euro 2024 udał się na odpoczynek po wymagającym sezonie 2023/2024, natomiast wielkimi krokami zbliża się moment jego powrotu do gry klubowej - niezależnie od tego, z jaką drużyną w najbliższej przyszłości będzie związany.

Nim nowa kampania jednak rozkręciła się na dobre "Szczena" znalazł sposobność do tego, by wziąć udział w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego oraz Piotra Kędzierskiego. 34-latek w swoim barwnym stylu poruszył wiele aspektów związanych ze swym życiem - i niekoniecznie były to sprawy wesołe. W pewnej chwili rozmowa zeszła na jego relacje z ojcem, Maciejem, z którym od długiego czasu nie utrzymuje kontaktu. Reklama

Wojciech Szczęsny wprost o relacjach z ojcem. "Dziś nie zależy mi, by to się zmieniło"

Wszystko zaczęło się tu od wątku związanego z powstającym właśnie pod szyldem Amazon Prime Video filmem dokumentalnym dotyczącym gracza Juventusu. Młodszy z klanu Szczęsnych odnosił się m.in. do faktu, że w podobnym dziele dotyczącym Roberta Lewandowskiego nie przewinęła się postać jego byłego agenta, Cezarego Kucharskiego, z którym "Lewy" jest obecnie skonfliktowany.

"Niewiele jest osób, które zaszły mi za skórę. 'Cezary Kucharski' mojej historii w tym filmie będzie" - stwierdził Wojciech Szczęsny i niebawem potwierdził, że mówi o swoim ojcu. Jak podkreślił, od początku nie chciał, by film o nim był rodzajem laurki i zaznaczył to wyraźnie w rozmowie z producentem Kacprem Sawickim.

Kędzierski, kontynuując temat, stwierdził: "Mimo, że się nie spotykacie, to widzę w was taką historię, że wam obu to strasznie leży na sercu i ja jako widz tego 'serialu' widzę tu happy end". Piłkarz prędko przedstawił odmienny punkt widzenia. Reklama

Myślę, że życie to jest długi film. Ja dzisiaj tu nie widzę happy endu. Mi na dzień dzisiejszy nie zależy, żeby te relacje się zmieniły. Szczerze... jest mi trochę wstyd to mówić, bo to mój ojciec, ale mi jest nawet całkiem dobrze z tą sytuacją. ~ oświadczył.

Następnie włączył się Wojewódzki. "Słyszałeś kiedyś takie powiedzenie, że największą siłą jest wybaczanie, a największym dowodem dorosłości jest zapominanie?" - zagadnął. "Możliwe, że jeszcze nie dorośliśmy do tego" - skwitował wówczas "Szczena".

Zawodowa przyszłość Szczęsnego wciąż stoi pod znakiem zapytania

Wojciech Szczęsny w połowie lipca niezmiennie pozostaje formalnie związany z Juventusem, choć coraz częściej mówi się o tym, że zmieni on otoczenie - dwie ekipy, które w tym kontekście najczęściej przewijają się w spekulacjach, to saudyjski Al-Nassr oraz włoska Monza. Kontrakt doświadczonego bramkarza z "Starą Damą" ważny jest do końca czerwca 2025 r.

