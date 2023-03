Lewandowski przeprosił za "aferę premiową"

- Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem we właściwym momencie wydarzeń, które przeobraziły się w "aferę premiową" - rozpoczął konferencję Lewandowski odpowiadając na pytanie Interii Sport.



Napastnik reprezentacji dodał: "Ta sprawa od początku nie była dla nas poważna i realna, nie powinniśmy o niej rozmawiać. Wiem też, że to żadne wytłumaczenie. Mieliśmy kilka okazji, aby zamknąć ten temat, a nie zrobiliśmy tego. I za to zapłaciliśmy cenę. Przeżyliśmy w Katarze kilkanaście wspaniałych dni i cieszyliśmy się z awansu do fazy pucharowej, ale w tej sprawie nie zrobiliśmy wszystkiego, co potrzeba...".