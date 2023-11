Mocna diagnoza króla strzelców MŚ. Tego zabrakło reprezentacji Polski

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli eliminacje z Fernandem Santosem jako selekcjonerem. Jednak po wyjazdowych porażkach z Czechami, Mołdawią i Albanią Portugalczyk został zwolniony. Jego miejsce zajął Michał Probierz, który w trzech meczach nie doznał porażki, ale zwyciężył tylko w debiucie przeciwko Wyspom Owczym. W dwóch kolejnych spotkaniach - z Mołdawią i Czechami na PGE Narodowym w Warszawie - dwa razy zremisował po 1-1.

"To eliminacje zmarnowanych nadziei. Choć byliśmy faworytami do wygrania grupy, nie udało nam się bezpośrednio awansować. Na domiar złego mogło być jeszcze gorzej. Należy się cieszyć, że Albania zremisowała w Mołdawii, bo w przeciwnym razie bylibyśmy za burtą" - powiedział Lato w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Taki scenariusz pewnie wielu jeszcze niedawno nie mieściłby się w głowie. Ostatecznie wszystko wskazuje na baraże. Sądzę, że Czesi dopełnią formalności i wygrają z Mołdawią na zakończenie eliminacji, a my zakończymy je na trzecim miejscu. Kwestia awansu z tej ścieżki wcale nie jest taka prosta. Możemy trafić na silnych, niewygodnych rywali ~ dodał zawodnik, który wywalczył z "Biało-Czerwonymi" wywalczył medale na czterech wielkich turniejach.

Według króla strzelców finałów mistrzostw świata z 1974 roku, o braku bezpośredniego awansu zdecydował dwumecz z reprezentacją Mołdawii, z którą Polacy zdobyli zaledwie punkt, przegrywając na wyjeździe 2-3, choć prowadzili 2-0.

"Pokpiliśmy sprawę, co teraz odbiło się czkawką. Piłkarze byli myślami już na wakacjach. Dopuścili się niewybaczalnych, wręcz szkolnych błędów. Czesi zawsze byli dla nas niewygodnymi przeciwnikami. Porażka z nimi na wyjeździe czy remis u siebie to nie powody do wstydu. Awans wymknął się z naszych rąk w Kiszyniowie. Zamiast postawić kropkę nad i przegraliśmy tam na własne życzenie, w kuriozalny sposób" - mówił Lato.

W ostatnim pojedynku w grupie, z Czachami w Warszawie, było lepiej, choć to rywal miał groźniejsze okazje.

Reprezentacja Polski. Wciąż daleko do ideału

"Zagraliśmy lepiej niż w poprzednich spotkaniach, ale nadal daleko nam do ideału. Młodzi zawodnicy pokazali zaangażowanie, biegali i walczyli o korzystny wynik. Niemniej i tak zabrakło klarownych sytuacji. Niekiedy rozgrywaliśmy do tyłu, bez pomysłu. Czesi tworzyli groźniejsze okazje i równie dobrze mogli ten mecz wygrać. Wyglądali lepiej piłkarsko. My natomiast też mieliśmy swoje szanse, dlatego remis to sprawiedliwy wynik" - stwierdził były prezes PZPN-u.

Co teraz przed "Biało-Czerwonymi"?

Jeśli chodzi o awans do finałów ME czekają ich dwustopniowe baraże. Odbędą się one pod koniec marca. Jeszcze nie wiadomo, kto w nich się znajdzie. Jest możliwych kilka scenariuszy . Najbardziej optymistyczny zakłada, że naszymi rywalami byłyby: Estonia, Walia, Ukraina czy Islandia, ale możliwe jest także, że wystąpią w nich Włochy czy Chorwacja, co już byłoby dla nas o wiele gorszym rozwiązaniem.

