Potwierdziły się informacje Interii dotyczące transferu Patryka Klimali do New York Red Bulls. Polski napastnik przenosi się do MLS na zasadzie transferu definitywnego. Klub z Nowego Jorku zapłacił Celticowi Glasgow 6 mln euro.

Już 13 kwietnia Interia poinformowała, że Patryk Klimala zostanie nowym piłkarzem New York Red Bulls. W czwartek potwierdziły się nasze doniesienia i amerykański klub oficjalnie ogłosił sprowadzenie Polaka. 22-latek przenosi się z Celticu Glasgow do MLS na zasadzie transferu definitywnego.



Jak ustaliliśmy, klub z Nowego Jorku zapłacił za niego 6 mln euro. W ostatnich dniach Klimala przeszedł badania medyczne i we wtorek podpisał czteroletnią umowę.



"Patryk to utalentowany napastnik, który udowodnił, że potrafi strzelać gole i tworzyć sytuacje. Wierzymy, że wpłynie na rozwój zespołu i nasze sukcesy. Nie możemy doczekać się powitania go w Nowym Jorku" - powiedział szef pionu sportowego Red Bulls Kevin Thelwell.

22-latek zawodnikiem szkockiego klubu był od stycznia 2020 roku. W tym czasie rozegrał w barwach Celticu 28 meczów, w których zdobył zaledwie trzy bramki. W Glasgow przegrał walkę o miejsce w składzie z rewelacyjnym Odsonne Édouardem, o którym od jakiegoś czasu myślą takie kluby jak Arsenal, Leicester czy Aston Villa. Na liście napastników wyżej byli także reprezentant Szkocji Leigh Griffiths i reprezentant Szwajcarii Albian Ajeti.



Według informacji Interii Amerykanie zainteresowali się Klimalą kilka miesięcy temu. Przez długi czas toczyły się rozmowy ze Szkotami, którzy nie byli zainteresowani sprzedażą zawodnika, za którego rok temu wyłożyli 4 mln euro. W końcu szefostwo klubu dało jednak transakcji zielone światło. Jak ustaliliśmy, za napastnika Celtic otrzyma 6 mln euro.



Szósty Polak w MLS

Klimala dołączył do innych Polaków występujących obecnie w MLS: Jarosława Niezgody (Portland Timbers), Przemysława Frankowskiego (Chicago Fire), Adama Buksy (New England Revolution), Kacpra Przybyłki (Philadelphia Union) i Przemysława Tytonia (Cincinnati).

New York Red Bulls będzie jego piątym klubem w seniorskiej karierze. Wcześniej występował w trzecioligowej Lechii Dzierżoniów, pierwszoligowych Wigrach Suwałki oraz Jagiellonii Białystok. W młodzieżowych reprezentacjach Polski do lat 19, 20 i 21 Klimala rozegrał łącznie 15 meczów.

Sebastian Staszewski, Interia