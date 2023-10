Młodzi Polacy zawstydzili seniorską kadrę. Czesi rozbici, objawienie talentu

Fernando Santos nie mógł sobie wyśnić koszmarniejszego debiutu w roli selekcjonera reprezentacji Polski niż ten, do którego doszło 24 marca 2023 roku. Wówczas to bowiem w eliminacjach do Euro 2024 jego podopieczni ulegli Czechom 1:3, tracąc dwie pierwsze bramki w ciągu zaledwie trzech minut od pierwszego gwizdka.

Polska U-18 - Czechy U-18. Świetny mecz "Biało-Czerwonych", Daniel Mikołajewski znowu zachwycił

Już pierwsza połowa rozegranego 17 października spotkania towarzyskiego zapowiadała bardzo dobry wynik - oto bowiem w 12. minucie Daniel Mikołajewski , na co dzień gracz Parmy U-18, a wcześniej Jaguara Gdańsk, otworzył wynik by zaraz potem... strzelić dwie kolejne bramki. Po golach w 15. (karny) i 19. minucie miał już skompletowany hat-trick, a cały zespół po prostu spokojne głowy.

Po zmianie stron Polacy tylko dobili rywali - dwie "jedenastki" wykorzystali kolejno Oskar Tomczyk z Lecha Poznań II oraz Mike Huras z VfB Stuttgart i ostatecznym rezultatem było 5-0 . Warto nadmienić, że jest to siódmy kolejny mecz drużyny U-18 bez porażki i piąty triumf z rzędu. Po raz ostatni młodzi "Biało-Czerwoni" doświadczyli przegranej w połowie czerwca, kiedy to minimalnie, bo 0-1, ulegli Słowenii.

El. Euro 2024. Seniorska kadra również niebawem zagra z Czechami...

Miejmy nadzieję, że poczynania młodzieżowców zainspirują również i seniorską kadrę do tego, aby 17 listopada w rewanżowym starciu kwalifikacji do Euro pokazać Czechom kawałek dobrej piłki. Szanse na bezpośredni awans na ME po ostatnim remisie z Mołdawią wyraźnie się skurczyły, ale... zawodnikom Michała Probierza nie pozostaje nic innego, jak walczyć do końca i liczyć na potknięcia innych drużyn.