Młodzi Polacy rozbici na mundialu. Jeszcze nie wszystko stracone

Po dwóch meczach grupowych mistrzostw świata do lat 17 reprezentacja Polski ma zero punktów i jedną strzeloną bramkę. Tym razem podopiecznych trenera Marcina Włodarskiego 4:1 rozbił Senegal. Kolejny raz spotkanie Polaków zostało przerwane z powodu ulewnego deszczu. Awans do fazy pucharowej jest jeszcze możliwy, ale w ostatnim meczu Polacy muszą pokonać Argentyńczyków.