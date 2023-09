Młodzi Polacy powstrzymali Niemców, co za widowisko. Są liderami

Kiedy w piątek reprezentacja Polski do lat 20 rozbiła rówieśników z Portugalii aż 4:0, sam trener Miłosz Stępiński nawet nie dowierzał. W końcu w kadrze rywali było aż 12 zawodników, którzy dwa miesiące wcześniej zdobyli srebrne medale mistrzostw Europy do lat 19, a Polaków w grupie łatwo pokonali 2:0. - Przecierałem oczy ze zdumienia. Jak sięgam pamięcią, to jeszcze nigdy mój zespół nie zagrał takiego spotkania - mówił na stronie laczynaspilka.pl. - W meczu z Niemcami chcemy przełamać fatum, które polega na tym, że nie potrafimy zagrać dwóch dobrych spotkań jedno po drugim.