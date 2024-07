Mistrz Europy szczery do bólu. Oto co sądzi o reprezentacji Polski

Charisteas wprost o reprezentacji Polski. Porównał ją do swojej Grecji. Od razu się zasmucił

Rzeczywiście, porównując się do Grecji, która 20 lat temu zdobyła tytuł mistrza Europy , Polacy mogą patrzeć w lustro z optymizmem. Grecy przegrali mecz barażowy o awans na Euro z reprezentacją Gruzji i ostatecznie nie zakwalifikowali się do finałów rozgrywanych w Niemczech.

W ocenie swojej drużyny narodowej Charisteas musiał być brutalnie szczery. Trudno dziwić się jego nostalgii, ponieważ to właśnie on w 2004 roku zdobył gola w finale Euro w meczu z Portugalią i dał Grecji tytuł mistrzowski. - Gol w finale Euro 2004 zmienił moje życie. I fakt, że ty - dziennikarz z Polski - rozpoznałeś mnie po dwudziestu latach na dworcu głównym w Duesseldorfie, to najlepsze potwierdzenie. Nigdy nie zapomnę tamtego momentu, to była najpiękniejsza chwila w moim życiu. To, że tu jestem, mogę przeżywać emocje kolejnego wielkiego turnieju, to zasługa tamtego gola - skwitował. Z greckim mistrzem Europy w Niemczech rozmawiał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.