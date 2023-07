Mirosław Stasiak zabrał głos w sprawie afery wokół PZPN

Następnie pojawił się kolejne doniesienia, mówiące o specjalnej roli Stasiaka w czasie meczu Mołdawia - Polska, bo były działacz piłkarski miał otrzymać akredytację uprawniającą go nawet do pojawienia się na murawie . Okazało się również, że inny ze sponsorów kadry (firma bukmacherska STS) zaprosiła Stasiaka do jednej ze swoich lóż na Stadionie Śląskim w Chorzowie, by ten mógł z niej obejrzeć mecz barażowy ze Szwecją. Sama firma wystosowała również specjalnie oświadczenie w tej sprawie.

Wreszcie głos postanowił zabrać sam Stasiak, który udzielił krótkiego wywiadu reporterowi "Faktu". 56-latek zapewnił, że to była jego pierwsza podróż reprezentacyjnym samolotem, a do podróży skusiły go biznesy, którymi miał się zająć w Kiszyniowie. Wyraził także skruchę za zaistniałą sytuację. "Zaprosiła mnie firma Inszury i może nie powinienem był lecieć, ale miałem tam w Mołdawii biznesy do załatwienia na miejscu i to mnie ostatecznie przekonało do tej podróży. Bardzo żałuję, że wsiadłem do tego samolotu i poleciałem do Mołdawii na mecz. Przepraszam wszystkich kibiców naszej reprezentacji za tę sytuację oraz to, co działo się w ostatnich dniach" - przyznał.