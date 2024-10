Co zwróciło moją uwagę, to pasja, z jaką piłkarze tamtej epoki potrafią mówić o piłce. Wiadomo, że ich głowy mocno przyprószone siwizną, ale gdy schodzi na temat futbolu, to natychmiast pojawia się młodzieńczy błysk w oku. Błysk, którego brak współczesnym zawodnikom.

Jak te wspominki starszych panów mają się do współczesności? Ano tak, że teoretycznie w dzisiejszej drużynie mamy więcej zawodników, którzy mają talent porównywalny, albo nawet większy niż gracze tamtej epoki. Robert Lewandowski przejdzie do historii jako jeden z najsłynniejszych piłkarzy urodzonych nad Wisłą. Jeśli chodzi o karierę klubową, to nie ma i długo nie będzie miał sobie równych. Piotr Zieliński ma możliwości i talent na miarę tych największych piłkarzy z lat 70-tych. Problem polega na tym, że Kazimierz Górski potrafił stworzyć odpowiednią mieszankę gwiazd z tymi, którzy pracowali nieco bardziej w cieniu. Ale każdy z tych piłkarzy z cienia wnosił do tej drużyny odpowiednią, niezbędną jakość, która sprawiała, że ta mieszanka utrzymywała nasz zespół na światowym topie. Dziś niestety brakuje nam solidności i stabilności właśnie na tym dalszym planie. Niby na papierze wszystko się zgadza, ale gdy przychodzi do meczu, to te słabe ogniwa pękają, co przekłada się na wyniki.