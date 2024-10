Minuty do gwizdka, a tu takie sceny. Szczęsny i Krychowiak "wśród" reprezentantów

12 października to wyjątkowy wieczór w historii piłkarskiej reprezentacji Polski - nie tylko dlatego, że "Biało-Czerwoni" podeszli do rywalizacji w hicie Ligi Narodów przeciwko Portugalii, ale też dlatego, że na murawie PGE Narodowego doszło do oficjalnego pożegnania Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka z kadrą. Piękny gest wobec tych dwóch zasłużonych dla "Orłów" futbolistów wykonali też ich koledzy z drużyny narodowej...