Minuta ciszy przed meczem Polaków w Tiranie. Chodzi o ofiary tragedii

Według najnowszych danych marokańskiego rządu w trzęsieniu ziemi zginęło 1037 osób, a 1200 zostało rannych. Jego epicentrum znajdowało się ok. 71 km na południowy zachód od Marrakeszu na głębokości 18,5 km. Trzęsienie miało magnitudę 6,8; 19 minut po nim nastąpiły wstrząsy wtórne o sile 4,9.

W obliczu takiej tragedii UEFA też postanowiła upamiętnić jej ofiary. I tak wszystkie mecze rozgrywek reprezentacji narodowych i klubowych aż do 21 września poprzedzi minuta ciszy .

Oznacza to, że tak będzie przed niedzielnym spotkaniem w Tiranie, mającym wielkie znaczenie dla układu tabeli grupy E. Na razie liderem są Czechy , które zgromadziły osiem punktów i o jeden wyprzedzają Albanię , a o dwa Polskę .

Prowadziłem drużynę przeciwko Albanii w 2016 roku, mam świadomość jak rozwinęła się Albania od tego czasu. To jest drużyna bardzo dobrze zorganizowana. Ważne jest, żeby zawodnicy zrozumieli plan na ten mecz. Jak ważny jest ten mecz. Wiemy, jak gra Albania. Znamy ich jakość indywidualną

Minuta ciszy dla uczczenia ofiar trzęsienia ziemi także przed meczami Rakowa i Legii

Jedno z pierwszych pytań do pomocnika było związanych z atmosferą.

- Wiemy po co tutaj przyjeżdżamy. Grać dla reprezentacji to wielkie wyróżnienie. Zdajemy sobie sprawę, że wokół reprezentacji wiele rzeczy się dzieje. Ale nie mamy na to wpływu. Skupiamy się na piłce nożnej - dodał.