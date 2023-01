Fernando Santos zostanie następcą Czesława Michniewicza? W poniedziałek były selekcjoner reprezentacji Portugalii przyleciał do Warszawy, gdzie został sfotografowany na jednym ze stołecznych lotnisk. Trudno oczekiwać, by był to zbieg okoliczności - choć na potwierdzenie będziemy musieli poczekać do 24 stycznia.

Oficjalny komunikat ma nadejść dokładnie we wtorek, 24 stycznia. Wówczas to - równo o godz. 13.00 - na stadionie PGE Narodowym rozpocznie się oficjalna konferencja, w czasie której prezes PZPN Cezary Kulesza zaprezentuje nowego trenera naszej reprezentacji. Przed Fernando Santosem - jeśli to faktycznie on przejmie stery drużyny - już niebawem pierwsze poważne zadanie: walka o awans na Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech. Eliminacje do turnieju rozpoczną się dla "Biało-Czerwonych" dokładnie 24 marca o wyjazdowej potyczki z Czechami.