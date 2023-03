Minister sportu potwierdza informacje Interii. Polskę czeka wielki mecz?

Kamil Bortniczuk : - Nie było łatwo, szczególnie po porażce z Czechami w Pradze. Ale tym bardziej trzeba doceniać trzy punkty wywalczone w Warszawie, bez nich byłoby niewesoło. Natomiast muszę przyznać, że zwycięstwo zrodziło się w bólach. Szczególnie po przerwie mieliśmy gorszy fragment meczu, gdy po kilku stratach Albańczycy stworzyli sobie sytuacje, ale na szczęście ich nie wykorzystali. Przez resztę spotkania to my prowadziliśmy grę, mieliśmy swoje okazje...

- Karol nie zawiódł, ale to nic zaskakującego, bo on w kadrze po prostu nie zawodzi. Pamiętam mecz z Albanią w Tiranie, który także wygraliśmy 1:0, również po golu "Świdra". Zresztą w Pradze też wniósł dużo ożywienia. Dużo pochwał zebrał Bartosz Salamon, który niespodziewanie znalazł się w podstawowym składzie i... był najlepszy na boisku. Panu również spodobał się występ stopera Lecha Poznań?

- Widzieliśmy przebłysk geniuszu, po którym o mało nie padła piękna bramka. Szkoda, że w tej sytuacji się nie udało. Natomiast w reprezentacji "Lewy" zawsze odgrywa swoją istotną rolę, nawet jeśli nie jest ona pierwszoplanowa. Koncentruje na sobie uwagę kilku obrońców, ciągle musi radzić sobie z ciasnym kryciem, faulami. I drużyna na pewno docenia to, co robi Robert.

- Na pewno za wcześnie jest na konkrety. Santos to zawodnik długodystansowy, w poprzednich reprezentacjach pracował 4 i 8 lat, więc próba jego oceny po kilku miesiącach jest bezcelowa. Podoba mi się jednak to, że udało mu się podnieść zespół i doprowadzić do wygranej z Albanią. Mecz z Czechami podobał mi się mniej, ale cała Polska to widziała, więc nie ma co do tego wracać.