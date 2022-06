Miły gest Roberta Lewandowskiego. Uściskał serdecznie dziennikarza

Spotkanie z Belgią nie było wybitne w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, choć polski napastnik mógł kończyć je z dwoma asystami. Najpierw jego podania nie wykorzystał jednak Nicola Zalewski, a później Karol Świderski trafił w słupek bramki.

- Za mało wychodziliśmy do przodu w pierwszej połowie. Nawet gdy zbieraliśmy piłkę, to było nas za mało, żeby przejść do przodu i stworzyć sytuację. Chyba zabrakło nam trochę odwagi, żeby zaatakować i wyjść trochę wyżej - oceniał po meczu Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami.

- Dla mnie też nie był to łatwy mecz, trudy całego sezonu były dzisiaj widoczne. W pierwszej połowie, gdy miałem piłkę, to pierwszą myślą było to, żeby złapać oddech. A chyba nie o to chodzi - dodał kapitan polskiej kadry.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski o swojej przyszłości. "Tego teraz potrzebuję". Wideo INTERIA.TV

Robert Lewandowski podziękował komentatorowi: Będzie mi brakowało tego głosu

Chwilę później Lewandowski został zatrzymany przez Andrzeja Janisza, znanego dziennikarza z wieloletnim doświadczeniem. Skomentował on dziś swoje ostatnie spotkanie dla radiowej "Jedynki" i poprosił Lewandowskiego o pamiątkowy podpis ze szczególnego dla niego meczu.

Słysząc to Lewandowski serdecznie uściskał dziennikarza, gratulując mu wielu lat kariery.

- Naprawdę? To już koniec? - zdziwił się kapitan reprezentacji Polski. Gdy ten podziękował mu za podpis, z uśmiechem odwrócił sytuację.

- To ja dziękuję. Będzie mi brakowało tego głosu, nie ukrywam - dodał "Lewy".