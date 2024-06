Milik ujawnia w sprawie swojej przyszłości. Odkrywa karty po kontuzji

Za Arkadiuszem Milikiem trudne tygodnie. Pod koniec sezonu w Juventusie musiał zadowalać się "ogonami" meczów, a do tego w sparingu z Ukrainą doznał kontuzji wykluczającej go z Euro 2024. W rozmowie z Mają Strzelczyk z TVP Sport 30-latek wyjawił swoje plany na przyszłość .

Za Milikiem trudny okres

Sezon 2023/2024 był dla Arkadiusza Milika niezwykle skomplikowany - zwłaszcza pod względem indywidualnym. 30-latek mierzył się z kilkoma drobnymi kontuzjami, ale nie to zadecydowało o jego pozycji w zespole Juventusu. Massimiliano Allegri stracił zaufanie do polskiego napastnika, o czym ewidentnie przemawiają liczby. Wychowanek Rozwoju Katowice wystąpił, co prawda, w 36 meczach na wszystkich frontach, ale był zaledwie rezerwowym. Rozegrał niewiele ponad 1056 minut, co stanowi zaledwie jedną trzecią możliwego czasu gry. Na otarcie łez Milikowi pozostał Puchar Włoch. "Stara Dama" sięgnęła po to trofeum, a napastnik został królem strzelców rozgrywek z czterema zdobytymi bramkami.