Milik skreślony w kadrze? Probierz nie zostawił wątpliwości, ale deklaracja

Arkadiusz Milik w ogniu krytyki. Michał Probierz nie ma zamiaru go skreślać

Nie, nie, nie! Ja w Arka bardzo wierzę. Nie skreślam go, ale też wiem, że to dla niego trudny moment. Wierzę, że przejdziemy przez niego razem, a ja jako selekcjoner zrobię wszystko, żeby w kolejnych meczach zaprezentował się z jak najlepszej strony

El. Euro 2024. Reprezentacja Polski w listopadzie zagra jeszcze z Czechami

Już niebawem przekonamy się, w jakim wariancie Michał Probierz postawi na futbolistę Juventusu w starciu z Czechami, które odbędzie się już 17 listopada. Do tego czasu zdrowy powinien być Robert Lewandowski, a więc nie ulega wątpliwości, że to właśnie on będzie pierwszym punktem, od którego szkoleniowiec zacznie układać ofensywę "Biało-Czerwonych". Kto stanie na murawie tuż obok "Lewego" - i czy w ogóle ktokolwiek to zrobi - to już pewna zagadka...