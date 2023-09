Milik odniósł się do wywiadu Lewandowskiego. Padły ważne słowa o rozwiązywaniu problemów

Musimy wyciągnąć z nas to, co jest w nas najlepsze. Organizacja gry, wyjaśnienie sobie czegoś na odprawach - na tym musimy budować reprezentację. To nie tak, że na kadrze uczymy się grać w piłkę. Przyjeżdżamy pokazać to, czego uczymy się na co dzień w klubach. W kadrze musimy bazować na prostych rzeczach, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć

~ zakończył Milik.