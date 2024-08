Miesiąc czekania i przykra niespodzianka. "Policzek" dla Czesława Michniewicza

Trudny czas przechodzi Czesław Michniewicz. Były selekcjoner reprezentacji Polski po krótkiej i nieudanej przygodzie z Abha Club postanowił obrać jeszcze bardziej egzotyczny i nieoczywisty kierunek - na Afrykę. W niedzielę zadebiutował na ławce trenerskiej marokańskiego AS FAR Rabat. Zespół ze stolicy przegrał na wyjeździe z Remo Stars 1:2 w półfinale eliminacji do afrykańskiej Ligi Mistrzów, a Michniewicz zdecydowanie ma o czym myśleć.