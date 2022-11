Michniewicz zaryzykował i to się opłaciło. Pokonaliśmy Arabię Saudyjską!

W stosunku do meczu z Meksykiem selekcjoner zdecydował się na trzy zmiany - wprowadził Arkadiusza Milika, Przemysława Frankowskiego i Krystiana Bielika, a na ławce zatrzymał Sebastiana Szymańskiego, Jakuba Kamińskiego i Nicolę Zalewskiego.

Już nie tylko defensywa. Otwarty mecz Michniewicza

Nastawienie drużyny było już inne, niż w meczu z Meksykiem. Trener Czesław Michniewicz wiedział, że drużyna potrzebuje zwycięstwa i nie ograniczał się jedynie do defensywy. A że Arabia Saudyjska pokazała, że jest naprawdę groźna, wyszedł z tego niesamowicie intensywny, niespodziewanie otwarty mecz.

Początkowo Polacy grali w teorii ustawieniem 4-4-2 z Piotrem Zielińskim w akcjach defensywnych ustawionym blisko prawej strony. W ataku Zieliński przesuwał się do środka, tworząc na prawej stronie miejsce Matty’emu Cashowi. Blisko prawej strony operował też Robert Lewandowski.

Było to w zamyśle coś pośredniego między 4-4-2 Adama Nawałki a hybrydą Paulo Sousy, z bocznym obrońcą przechodzącym na wahadło.

I o ile z przodu momentami wyglądało to obiecująco, często wydawało się, że brakuje tylko ostatniego podania, tak w defensywie pojawiły się luki. Przy szybkich akcjach Saudyjczyków za linią piłki zostawało nawet 4-5 Polaków, wobec czego rywale stwarzali spore zagrożenie. Na nasze szczęście nie wykorzystali kilku dobrych okazji.

Wreszcie, w 39. minucie zdobyliśmy bramkę z gry, pierwszą od 20 lat. Akcja była naprawdę znakomita. Przemysław Frankowski pociągnął z piłką i zagrał do Casha. Ten wypuścił Lewandowskiego, który przyjęciem wygonił się pod linię końcową, lecz zdołał dograć do Zielińskiego. Ten był w idealnej okazji i nie mógł chybić!

Szalone ataki Saudów

- Kluczowe będzie pierwsze 15 minut drugiej połowy - mówiliśmy między sobą na trybunie prasowej, mając w pamięci szalone ataki Arabii Saudyjskiej w starciu z Argentyną. To właśnie w pierwszym kwadransie po przerwie Arabia Saudyjską zdobyła obie bramki w meczu z "Albicelestes".

W meczu z nami także od razu po przerwie piłkarze Renarda rzucili się do ataku. Mieli kilka okazji, choć Polacy sami im pomagali - jak wtedy, gdy Jakub Kiwior wybijał piłkę prosto w Krystiana Bielika i tylko fantastyczny Szczęsny uratował nas przed stratą gola.

Niespodziewane zdjęcie Zielińskiego z boiska

Wcześniej przy linii bocznej w obronie ustawiony był Milik, który teraz mógł przenieść się bliżej Lewandowskiego, a Polacy zyskali drugiego wysokiego napastnika do zbierania długich piłek.

Przełamanie Lewandowskiego!

Wreszcie stało się to, na co wszyscy czekaliśmy. Robert Lewandowski wykorzystał błąd obrońcy i zdobył bramkę na 2-0! To jego pierwszy gol w historii na finałach MŚ!