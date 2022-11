Michniewicz żartował do dziennikarzy: Jak Papszun powiedział o Bońku?

- Ciężko wam bez alkoholu tutaj, co? - żartował w kierunku dziennikarzy.

Czesław Michniewicz wbił szpilkę Bońkowi

Nawiązał do słynnej już wypowiedzi trenera Rakowa Częstochowa, który podważył trenerskie osiągnięcia byłego prezesa PZPN. "On nie jest specjalnie autorytetem trenerskim, bo ja osobiście pamiętam jego dokonania w reprezentacji Polski. Akurat byłem na meczu z Łotwą, gdzie niestety doszło do dużej kompromitacji. Osiągnięć za granicą też nie miał, mimo że, tam pracował" - powiedział wówczas o Bońku Papszun.