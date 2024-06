Michniewicz wykona telefon do Probierza. Chce wiedzieć, dlaczego

Czesław Michniewicz był porannym gościem rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek zadawał mu przede wszystkim pytania o Euro 2024 i to, jak były selekcjoner ocenia szanse reprezentacji Polski oraz czy podobała mu się postawa piłkarzy i trenera w meczu z Holandią. Jednej z decyzji Probierza Michniewicz nie mógł zrozumieć. Pisał już do niego w tej sprawie i oznajmił też, że ma zamiar zadzwonić. Nie tylko on mocno to przeżył.