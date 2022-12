Przypomnijmy: po starciu z "Trójkolorowymi" Wojciech Górski poprosił trenera o komentarz do słów Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, którzy między wierszami krytycznie odnosili się do stylu gry, prezentowanego przez drużynę narodową. Trener zdecydował się na szpilkę w kierunku przedstawiciela Interii.

"Ja to odbieram zupełnie inaczej. Zastanawiam się, proszę się nie obrazić, że redakcja wysyła pana na mistrzostwa świata i pan posługuje się tym, co powiedzieli inni, a nie jest pan w stanie, nie chce pan zadać swojego pytania" - odpowiedział, ostatecznie odnosząc się jednak do sprawy.

Michniewicz przyznaje. "Moja odpowiedź nie miała być złośliwa"

Kilka dni później Michniewicz wrócił do swojej wypowiedzi w wywiadzie dla "TVP Sport". Przyznał, że nie miał okazji, by wysłuchać słów "Lewego", do których odnosiło się pytanie, a dodatkowo "czasem jest tak, że przedstawiciele mediów cytują jedno zdanie, trudno znać pełen kontekst". Ostatecznie stwierdził, że nie chciał być złośliwy.

- Moja odpowiedź nie miała być złośliwa. Po prostu wolałbym znać całą wypowiedź kapitana - podkreślił.