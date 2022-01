Piotr Jawor, Interia: Co pan myśli o wyborze Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski ?

Arkadiusz Radomski: - Jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że trener Michniewicz dostanie to stanowisko. Jego doświadczenie reprezentacyjne nie jest za duże, a to kluczowe w kontekście awansu na mistrzostwa świata.

"Czas nie powinien być kłopotem"

A miał pan jakiegoś faworyta z tych nazwisk, które przewijały się w mediach?

- Jestem zwolennikiem opcji zagranicznej, choć nie chcę obrażać naszych trenerów. Z polskich kandydatów widziałbym na tym stanowisku tylko Adama Nawałkę, a z zagranicznych dochodziły mnie głosy, że Dick Advocaat byłby zainteresowany i sądzę, że to byłaby odpowiednia osoba. Dałby radę wprowadzić nas na mundial.

Do meczu z Rosją został półtora miesiąca. To dużo czy mało?

- Tyle zostało i trzeba sobie umieć z tym poradzić. Czas nie powinien być kłopotem, najważniejszy teraz jest dobór zawodników, którymi trener chce grać. Musi ocenić, którzy są w optymalnej formie, a następnie dobrać taktykę. Ale tutaj mówimy już o doświadczeniu. Trenerzy, którzy byli z reprezentacjami na mistrzostwach świata czy Europy to doświadczenie mają, a trener Michniewcz nie. Ale oczywiście życzę mu jak najlepiej.

Cezary Kulesza zaryzykował z Michniewiczem?

- Uważam, że bardzo. Gdybym był prezesem PZPN, to mówię szczerze - na trenera Michniewicza bym się nie zdecydował.

"Nawałka to inna bajka, inny poziom"

Opcja Nawałki wydawała się bezpieczniejsza, bo jemu kibice chyba łatwiej wybaczyliby ewentualną porażkę.

- Zgadzam się, ale przede wszystkim Nawałka ma doświadczenie reprezentacyjne. To inna bajka, inny poziom. Zna zawodników, więc mówimy o czymś zupełnie innym.

Kluczowe zadanie Michniewicza to przekonanie do siebie piłkarzy?

- Tak, bo często trener myśli, że ma wszystko poukładane i dogaduje się zawodnikami, a w szatni jest coś innego. Mogę o tym mówić, bo byłem zawodnikiem i wiem jak to wygląda. Jak coś będzie nie tak, to zawodnicy może tego nie powiedzą, ale od razu to wyczują.

Czyli pierwsze zadanie to telefon do Roberta Lewandowskiego?

- Nie tylko do Roberta, ale do wielu piłkarzy, bo kadra opiera się na kolektywie. Każdy zawodnik będzie potrzebny, ale bez Roberta oczywiście byśmy sobie nie dali rady.

Rozmawiał Piotr Jawor