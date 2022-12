Ważą się losy Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski . Sytuacja nie jest jednoznaczna. Co prawda razem z kadrą osiągnął sukces, na który przyszło czekać 36 lat, i awansował do 1/8 finału mistrzostw świata , ale styl, w jakim tego dokonał, zbiera mnóstwo negatywnych ocen. Na domiar złego jeszcze zanim trener i jego podopieczni wylecieli z Kataru, w kraju wybuchła afera wokół premii , jakich piłkarze i sztab mieli spodziewać się od premiera Mateusza Morawieckiego .

Dziś pewnym jest jedno - żadnych "rządowych" finansowych dodatków dla reprezentacji i całej ekipy z nią współpracującej nie będzie. Lecz niesmak pozostał. Co na to sam Michniewicz? W rozmowie z TVP Sport stanowczo odżegnuje się od sugestii, jakoby między nim a Robertem Lewandowskim doszło do spięcia na tle podziału pieniędzy . Dodaje, że z kapitanem nie ma żadnych poważnych niesnasek. "Oczywiście, że nie jestem skłócony z Robertem Lewandowskim. Chciałbym ten temat już zamknąć. Jego też to bardzo męczy. My mówimy o kłótni o pieniądze... Nie było żadnej kłótni. Była rozmowa" - wyjaśniał Jackowski Kurowskiemu.