Michniewicz spojrzał na puchar za mistrzostwo Europy i wypalił to! Wszystko nagrał Boniek

W niedzielę we Frankfurcie nad Menem odbędzie się losowanie grup eliminacyjnych do EURO 2024. Do niemieckiego miasta zjeżdzają delegacje kilkudziesięciu państw zrzeszonych w UEFA, w tym także Polski. Obecny na miejscu Zbigniew Boniek pokazał na Twitterze nieco zakulisowych scen, a na nagraniu znalazł się także selekcjoner Czesław Michniewicz.