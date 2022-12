Michniewicz przerywa milczenie w sprawie afery. Ma do powiedzenia jedno

Po porażce w 1/8 finału mistrzostw świata reprezentacji Polski nie ma już w grze na mundialu , ale wokół kadry wciąż jest bardzo gorąco. Wszystko za sprawą " afery premiowej ", która wybuchła jeszcze zanim "Biało-Czerwoni" opuścili Katar . Kontrowersje dotyczą premii, jakiej piłkarze i sztab mieli spodziewać się z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego za wyjście z grupy. Według WP Sportowych Faktów miało to być 30 milionów złotych do podziału , a temat poróżnił zainteresowanych. Ostatecznie wiadomo już, że nie będzie żadnych "rządowych" pieniędzy dla Czesława Michniewicza, jego współpracowników i podopiecznych.

Czesław Michniewicz lakonicznie o aferze z premią od premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa załatwiona?

Co na to wszystko sam zainteresowany? Dziennikarze WP Sportowych Faktów zdołali nawiązać z nim połączenie telefoniczne. W krótkiej rozmowie Czesław Michniewicz odniósł się przede wszystkim do sprawy premii od premiera Mateusza Morawieckiego. Jego stanowisko jest lakoniczne, ale znaczące. Na dalsze uwagi należy poczekać do jutra.