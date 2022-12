Michniewicz przerwał milczenie po zwolnieniu! Zwrócił się do Kuleszy

Czesław Michniewicz pożegnał się ze stanowiskiem selekcjonera reprezentacji Polski

- Z ostatnim dniem grudnia kończę pracę na stanowisku selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Za ten najwspanialszy czas w moim życiu chciałbym bardzo podziękować prezesowi Cezaremu Kuleszy oraz zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej za okazanie mi zaufania. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas wszystkim piłkarzom. Za ich profesjonalizm, pasję, poświęcenie, zrozumienie i dążenie do realizacji wspólnych celów. Dziękuję również całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim pracownikom Związku, a przede wszystkim wam, kibicom "Biało-Czerwonych" za wsparcie. Żegnam się z reprezentacją, której będę cały czas kibicował. Życzę wszystkim w nadchodzącym Nowym Roku dużo zdrowia, uśmiechu i spokoju - stwierdził w praktyce były już selekcjoner Czesław Michniewicz. Przyznał także, że był to dobry rok dla polskiej piłki, wyliczając sukcesy:



- Awans na MŚ w Katarze

- Awans do 1/8 MŚ w Katarze po 36 latach

- Utrzymanie w Dywizji A Ligii Narodów

- Awans do pierwszego koszyka przed losowaniem ME 2024

- Dobre losowanie eliminacji do ME 2024 w Niemczech