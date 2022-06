Michniewicz podniósł kurtynę! Oto skład na Holandię

Krzysztof Piątek wygrał rywalizację o miejsce w ataku z Karolem Świderskim, a Jacek Góralski ma wyższe notowania niż Karol Linetty i to on - obok Grzegorza Krychowiaka - będzie ryglował środek pola.

Czesław Michniewicz ceni "Górala" za jego waleczność. Gdy po meczu z Belgią Jacek pojechał do Niemiec, by podpisać kontrakt z VfL Bochum, selekcjoner nie widział w tym przeszkody, by wstawić go do składu. - Jacek wyjechał na kilka godzi. Sądzę, że jest już w hotelu - powiedział nam Michniewicz po czwartkowym treningu w Rotterdamie.

Krychowiak wykazuje się wielkim charakterem nie po raz pierwszy. Wyjdzie na mecz Oranje, choć jeszcze wczoraj wielka śliwa pod okiem, po starciu z Axelem Witselem, ograniczała mu widoczność.

Zgodnie z oczekiwaniami, Michniewicz posyła do boju Nicolę Zalewskiego, by sprawdzić jego przydatność w roli lewoskrzydłowego. W AS Roma wykorzystywany jest jako wahadłowy, a więc ma więcej zadań obronnych.

Kilka pięter wyżej idą oczekiwania wobec Jakuba Kiwiora. Obrońca Spezii poradził sobie w ostatnim meczu młodzieżówki z Niemcami, ale pierwszy skład "Oranje", to inna, znacznie wyższa półka.

Dostępu do naszej bramki będzie strzegł Łukasz Skorupski, który nie zawiódł w marcowej towarzyskiej potyczce ze Szkotami, gdy był ratownikiem "Biało-Czerwonych".

Prawe skrzydło należy do Przemysława Frankowskiego, którego pięć goli i pięć asyst w barwach RC Lens spowodowało mocne wejście do Ligue 1. Teraz pora na podbój reprezentacji Polski.

Polska na Holandię: Skorupski - Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszyński - Frankowski, Krychowiak, Góralski, Zalewski - Zieliński - Piątek.

Z Rotterdamu Michał Białoński, Interia