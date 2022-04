Michniewicz: AEK Ateny chce budować przyszłość wokół Krychowiaka

- Rozmawiałem nie tylko z chłopakami, ale też z ich trenerem, prezesem klubu, a także dyrektorem sportowym Panagiotisem Kone, którego pamiętam z występów w Serie A dla Bologni - opowiada trener Michniewicz.

AEK Ateny ma poważne plany. Rodzi się jednak w nich jeden olbrzymi znak zapytania.

- AEK chce zbudować drużynę wokół Grześka Krychowiaka. Chcą go bardzo na dłużej, a nie tylko do końca sezonu. Teraz "Krycha" musi podjąć decyzje. Na pewno w Atenach miałby świetne perspektywy. W sierpniu AEK odda nowy stadion. Będzie to najpiękniejszy obiekt w Grecji - dodał selekcjoner.

Reklama

Czytaj także: Krychowiak dla Interii: Istotna będzie głowa

Tak Czesław Michniewicz szykuje się do kampanii czerwcowej

Czesław Michniewicz już teraz przygotowuje się do czerwcowej kampanii. Zagramy w niej cztery mecze w Lidze Narodów. Nie będzie to łatwe zadanie. Tym bardziej, że trener kadry narodowej będzie chciał upiec nie dwie, ale nawet trzy pieczenie na jednym ogniu: przetestować szerokie zaplecze kadry, szczególnie tych, którzy nie dostali szansy w marcowych meczach, pozwolić na regenerację najbardziej eksploatowanym w klubach piłkarzom, a zarazem nazbierać tyle punktów, by zapewnić utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz w porannej rozmowie w RMF FM o przygotowaniach do mundialu - cały wywiad. WIDEO RMF

- Mecz z Walią zagramy 1 czerwca, a nie 4 czerwca jak wstępnie planowano. Zostanie on przyspieszony o trzy dni, z uwagi na udział Walijczyków w barażu o wyjazd na MŚ - podkreśla Czesław Michniewicz.

- Koniec sezonu będzie niezwykle ważny. Większość lig kończy swe rozgrywki 22 maja. Dotyczy to zarówno angielskiej, jak i włoskiej, Kamil Glik z Benevento może grać baraże o awans do Serie A. Musimy poczekać na rozwój wypadków - zaznacza trener.

Odpoczynek po sezonie też jest ważny, dlatego musimy dobrze zorganizować czerwcową kampanię. Jestem w stałym kontakcie z chłopakami. Ustalamy wstępnie, kto w jakim meczu wystąpi. Część zagra w pierwszych dwóch meczach z Walią i Belgią, po czym dostaną wolne. Zwłaszcza ci, którzy w klubach byli najbardziej eksploatowani zdradza swe plany selekcjoner.

Czesław Michniewicz ma świadomość, że czerwiec - w kontekście przeniesionych na jesień MŚ - jest jedyną szansą na wypoczynek dla piłkarzy.

Kiedy mecz Polska - Walia?

Mecz Grupy 4 Dywizji A Ligi Narodów Polska - Walia zostanie rozegrany 1 czerwca o godz. 20:45, a 6 czerwca "Biało-Czerwoni" zmierzą się na wyjeździe z Belgią, o tej samej porze.

Czesław Michniewicz: Taki był ostatni przekaz do mnie mojego taty

Michniewicz dla Interii: Ważne, by naród mnie zaakceptował

Zdjęcie Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz po meczu Polska - Szwecja / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / Newspix