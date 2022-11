Michniewicz odpalił "protokół Katar". Wiemy, kto nie zagra z Chile

Czesław Michniewicz wprowadził "protokół Katar" dla pięciu kadrowiczów

- To był jedyny możliwy wybór, ale stadion Legii zakończył już funkcjonowanie w tym roku i był przygotowywany do renowacji przed przyszła rundą, więc boisko jest ciężkie i zdajemy sobie z tego sprawę. To miało też wpływ na liczbę zmian, bo gdybyśmy zagrali na Narodowym, to prawdopodobnie tych zmian w składzie względem składu docelowego byłoby dużo mniej - powiedział.