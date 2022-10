Michniewicz o problemach z obiektami na mundial. "Niedoróbka jest widoczna"

Michniewicz o obiektach w Katarze. "Któraś kadra przyjedzie do niewykończonego hotelu"

- Wciąż w naszej bazie treningowej nie stanęła siłownia. Chcemy, żeby była pomiędzy dwoma boiskami, bo tyle będziemy ich mieli do dyspozycji. Musi być klimatyzowana, ponieważ będziemy przeprowadzać zajęcia przygotowania do treningu, ale także trening regeneracyjny - powiedział szkoleniowiec. Jak się okazuje, problem jest także z oświetleniem boisk. - To stare nie spełnia naszych wymogów, musi być poprawione. Chcielibyśmy trenować także popołudniami, w godzinach zbliżonych do meczowych. Ta cała niedoróbka w Katarze jest widoczna - przyznał 52-latek.