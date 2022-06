Michniewicz nie żartował! Oto skład Polski na Belgię!

Michniewicz i jego wybrańcy na Belgię

Selekcjoner Czesław Michniewicz na mecz z Belgią wystawił następujące ustawienie:

Drągowski - Gumny, Glik, Bednarek, Puchacz - J. Kamiński, Krychowiak, Żurkowski, S. Szymański - Zieliński - Lewandowski.

- Nie mam wątpliwości, co do tego składu, ale na treningu różne rzeczy się dzieją. Przygotowujemy takie ustawienie, ale może się ono zmienić z wielu przyczyn. Czasem w nocy jakaś myśl człowieka natchnie - zaznaczył wczoraj na konferencji Czesław Michniewicz, ale żadna myśl go nie naszła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz: Będziemy starali się wykorzystywać błędy Belgów. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

O ile nie jest żadną niespodzianką wystawienie Bartłomieja Drągowskiego, co Michniewicz zapowiedział już po spotkaniu z Walijczykami, o tyle z pewnością postawienie na prawej obronie na Roberta Gumnego już nią jest z pewnością. Przecież w odwodzie selekcjoner ma Matty'ego Casha. Trener najwyraźniej uznał, że Cash po kontuzji Achillesa i udziale w weselu starszego brata, potrzebuje więcej czasu, by wrócić do optymalnej formy. Najwyraźniej Matty'ego szykuje na sobotnie starcie z Holandią w Rotterdamie.

Reklama

Natomiast Gumny występował regularnie w Bundeslidze, w Augsburgu i teraz zasłużył na to, by dać mu szansę.

- Wierzę w Roberta Gumnego. On nigdy mnie nie zawiódł. W trakcie meczu możliwe, że wykorzystamy go też na lewej obroni, gdy zdecydujemy się na zdjęcie Tymka Puchacza - powiedział nam dziś po odprawie Michniewicz.

Kolejna szansa dla Tymoteusza Puchacza

Na lewą obronę Michniewicz ponownie posyła Tymoteusza Puchacza, który wypracował wyrównującą bramkę w meczu z Walią, ale miał też niecelne dośrodkowania i kilka błędów defensywnych. - Cały czas mamy wakat na lewej stronie - nie krył szkoleniowiec Polaków, ale Puchacz jest niesamowicie ambitnym zawodnikiem, który postara się spłacić kredyt zaufania.

Czytaj też: "Czerwone Diabły" wściekłe po porażce? Jest reakcja Michniewicza!

Występ Roberta Lewandowskiego stał pod znakiem zapytania

Sztab kadry skrzętnie ukrywał fakt, że występ kapitana Roberta Lewandowskiego nie był dziś pewny. O co chodziło? Okazuje się, że podczas poniedziałkowej gierki na stadionie Legii, w walce o piłkę, "Lewego" zaatakował Krzysztof Piątek. Robert odczuwał skutki tego wejścia, ale wydobrzał na tyle, że może grać przeciw Belgom.

"Żołnierze" Michniewicza mają przewagę w drugiej linii

Drugą linię zdominują "żołnierze" Michniewicza z młodzieżówki: Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski i Jakub Kamiński. Będą mieli mocne wsparcie Grzegorza Krychowiaka, dla którego będzie to 90. występ w barwach narodowych.

W ofensywie Robert Lewandowski będzie miał wsparcie Piotra Zielińskiego. Ruchliwi S. Szymański, J. Kamiński i Żurkowski mają wywierać presję na rosłych, silnych, ale niezbyt mobilnych stoperach Belgii.

Ciekawi jesteśmy dyspozycji Sebastiana Szymańskiego, który z racji wyprowadzki z Rosji i zmiany klubu nie wystąpił przeciw Walii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Białoński przed meczem Belgia - Polska: Spodziewałem się rotacji na lewej stronie obrony. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Roberto Martinez nie oszczędza de Bruyne

Trener Belgów Roberto Martinez podchodzi do rywalizacji z Polską niezwykle poważnie. Wystawił także najlepszego piłkarza Kevina De Bruyne, mimo iż ten po porażce z Holandią narzekał na zmęczenie po sezonie.

Skład Belgii:

Mignolet - Dendocker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard.

Z Brukseli Michał Białoński, Interia