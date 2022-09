Michniewicz nie wytrzymał! Gorzka prawda o polskiej piłce!

Sam fakt, że Polacy są dalecy od szampańskich nastrojów, pomimo zwycięstwa na trudnym terenie, dobrze świadczy o mentalności trenera i zespołu. Wszak kapitan Robert Lewandowski uczulał po meczu w Cardiff, że nie ma co świętować, bo jest sporo do poprawy przed mundialem w Katarze.

Czesław Michniewicz ostro o stanie szkolenia w Polsce

Po meczu w Cardiff, w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport Czesław Michniewicz nie wytrzymał pod wpływem emocji i zaatakował słabe szkolenie w Polsce. To były gorące słowa, jakich nie wypowiedział na pomeczowej konferencji prasowej.

Dziś dyskutujemy o ustawieniach, ale nie o tym, dlaczego nie wychowujemy skrzydłowych, zawodników grających jeden na jednego, wchodzących w drybling, potrafiących dośrodkować. Dlaczego nie mamy lewego obrońcy. Skoro cały świat gra wahadłowymi, to dlaczego my ich nie szkolimy?! punktował Czesław Michniewicz.

- Gdy spoglądamy na młodzieżowe reprezentacje i rozgrywki ligowe, to tam nic ciekawego się nie pojawiło i trzeba nad tym pomyśleć - podkreślił.

Widział też inne mankamenty.

- Musimy wykorzystywać takie sytuacje, jaką miał Szymon Żurkowski. W meczach na mundialu poziom będzie taki, że nie wielu takich okazji się nie doczekamy, więc nie stać nas na ich marnowanie - mówił dobitnie.

- Jest dużo odpowiedzi po takich meczach. Jak chociażby ta, że jeśli gramy z takim zaangażowaniem, poświęceniem, prowadzić tak tak bezpośrednią grę, to jesteśmy w stanie wygrywać i z tego się bardzo cieszę - dodał.

Czesław Michniewicz w szatni przekazał smutną wiadomość

W niedzielną noc Michniewicz przekazał w szatni piłkarzom smutną wiadomość.

- Było ich 28, więc przypomniałem im, że co najmniej dwóch spośród nich nie pojedzie na MŚ, a są przecież kandydaci na ten wyjazd także spoza grona powołanych na to zgrupowanie. Dlatego powiedziałem im, aby zrobili wszystko, żebym to ja miał problem z wyborem. Żeby oni grali w klubach, grali dobrze, żebym ja miał ból głowy z nadmiarem wyboru. Jeśli ktoś nie będzie grał, to jego szanse na mistrzostwa świata spadną drastycznie - powiedział otwarcie Michniewicz.

