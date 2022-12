Michniewicz nagle zmienił zdanie! Nasz piłkarz ujawnia kulisy

Krzysztof Piątek zameldował się na murawie w 83. minucie. Do wejścia był już gotowy jednak znacznie wcześniej.

- "Krycha" dostał żółtą kartkę, baliśmy się drugiej żółtej, czyli czerwonej. To skutkowałoby tym, że w kategorii fair-play mielibyśmy minus trzy punkty. Trener zdecydował, że zejdzie "Krycha", więc musiałem trochę poczekać - tłumaczył snajper.

Krzysztof Piątek: Jesteśmy w 1/8 finału, to jest najważniejszy

- Na ławce wiedzieliśmy wszystko. Na boisku też przekazałem komuś, jaki jest wynik w innym meczu. Jesteśmy w 1/8 finału, to jest najważniejsze - mówił napastnik z Dzierżoniowa.

- Na pewno to będzie ciężki mecz. Francja to mistrz świata. To nie będzie łatwe zadanie, ale dopóki piłka w grze... - mówił Krzysztof Piątek.