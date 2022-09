Michniewicz ma już 18 pewniaków na mundial. Potwierdził pierwsze nazwiska

Oprac.: Łukasz Żurek Reprezentacja

Selekcjoner Czesław Michniewicz ma czas do 21 października, by ogłosić szeroką kadrę reprezentacji Polski na mundial w Katarze. Właśnie zakomunikował, że ma w notesie 18 pewniaków. Jednocześnie potwierdził nazwiska ośmiu piłkarzy, którzy już teraz mogą sposobić się do występu w tegorocznych finałach mistrzostw świata.

Zdjęcie Czesław Michniewicz / Newspix