Michniewicz kontruje ataki Jerzego Dudka. "Daj mi święty spokój"

Jerzy Dudek we wrześniu w swoim felietonie do "Przeglądu Sportowego" postawił tezę, że Czesław Michniewicz powinien zostać odsunięty od prowadzenia reprezentacji Polski, a PZPN miałby postarać się o powrót na stanowisko Paulo Sousy.

Reprezentacja Polski. Czesław Michniewicz skontrował zarzuty Jerzego Dudka

- Przed meczem z Holandią na PGE Narodowym przyjechał do hotelu Kuba Kwiatkowski, nasz rzecznik, i mówi: "Słuchaj, masz tutaj prezent od Jurka Dudka, bo ktoś w Omedze zauważył, że nosisz ich zegarek i Jurek jako twarz tej firmy dał ci prezent". Ja mówię: "Kwiatek, dobra, a gdzie jest zegarek?". Patrzę, długopis, notes, a nie ma zegarka. To był wtorek, a w czwartek graliśmy z Holandią, w niedzielę wygraliśmy z Walią i w poniedziałek wylądowaliśmy w Polsce. I wtedy Jurek mówi, że Michniewicz do zwolnienia i Sousa musi wrócić - powiedział Michniewicz.