Ważne jest to, co dalej ma do zaproponowania selekcjoner. Grając bowiem w tym samym stylu w eliminacjach Euro, nie będziemy w nich – moim zdaniem – faworytem i kandydatem do awansu. Tymczasem ja uważam, że ten skład – przy znalezieniu dlań odpowiedniej formuły na murawie – stać jeżeli nie na medal, to na ćwierćfinał Euro na pewno. Trener więc przed przedłużeniem umowy powinien usłyszeć od władz PZPN, że na finałowy turniej do Niemiec pojedziemy z celem „zapukania” do strefy medalowej. I powinien już teraz nakreślić plan, jak będzie chciał to osiągnąć!

~ Michał Listkiewicz w rozmowie z "Super Expressem"