Na wyciąganie daleko idących wniosków i na taką szczegółową i szczerą rozmowę między prezesem a selekcjonerem przyjdzie czas. Na pewno budzi to nasze wątpliwości, budzi nasze zdziwienie i do końca nie rozumiemy dlaczego tak to się potoczyło, że nie byliśmy w 100% zaangażowani w to spotkanie, a uważam, że tak powinno być. Przekazanie informacji panu prezesowi na pewno by nie zaszkodziło, a podniosłoby rangę tego spotkania i nadałoby mu pewnego rodzaju trybu oficjalnego. Pewnie wiele rzeczy udałoby się zdusić w zarodku

~ Łukasz Wachowski w programie "Debata"