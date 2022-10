Jak dowiedziała się "Interia" w szerokiej kadrze na mistrzostwa świata w Katarze znajdzie się Michał Helik. Obrońca, który sezon rozpoczął z opóźnieniem, bo długo leczył zerwany mięsień czworogłowym. W tym czasie jego klub Barnsley spadł z zaplecza Premier League do League One. Obrońca nie chciał grać na trzecim poziomie rozgrywek, bo wiedział, że przekreśli to jego szanse na udział w mundialu. Ostatniego dnia okienka zmienił klub na Huddersfield Town. "Teriery" kupiły go mimo tego, że był kontuzjowany.