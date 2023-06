Czesław Michniewicz po zakończeniu mundialu w Katarze rozstał się z reprezentacją Polski, a atmosfera wokół kadry była wówczas bardzo gęsta, mimo że szkoleniowiec doprowadził "Biało-Czerwonych" do najlepszego wyniku od 1986 roku na najważniejszej z imprez. Bardzo mocno krytykowany był jednak styl gry jego zespołu, a dodatkowo tuż po turnieju doszły do tego także porblemy pozaboiskowe. Po kilku miesiącach przerwy od pracy saudyjskie Al Abha ogłosiło, że to właśnie 53-latek poprowadzi ich drużynę w nadchodzącym sezonie Saudi Pro League. Ogłosili to swoją drogą w bardzo wyrazisty sposób.