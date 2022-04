Michniewicz był u premiera Morawieckiego. "Zawsze musimy sztukować”

Były prezes związku Zbigniew Boniek, podczas drugiej kadencji, planował zbudowanie bazy reprezentacji Polski w Grodzisku Wielkopolskim, wykorzystując pozostałości po klubie Zbigniewa Drzymały Dyskoboli Groclin. Boniek nie zdążył jednak sformalizować sprawy. Na przeszkodzie stanęły kwestie własnościowe obiektu.

Czesław Michniewicz spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim

Doskwierający temat braku bazy reprezentacji poruszył selekcjoner Czesław Michniewicz na dzisiejszej kawie z premierem Morawieckim.

- Spotkanie było miłe, fajne. Nie znałem premiera od tej strony, nie wiedziałem, że tak szczegółowo siedzi w piłce. Zaskoczył mnie, że zna szczegóły, jak daty meczów i strzelców bramek - powiedział selekcjoner Michniewicz w programie "Pogadajmy o piłce" portalu "Meczyki".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz w porannej rozmowie w RMF FM o przygotowaniach do mundialu - cały wywiad. WIDEO RMF

Premier Morawiecki był gotów przygotować kadrze laboratorium

Premier Morawiecki zapytał trenera drużyny narodowej o to, czego kadra potrzebuje, żeby się optymalnie przygotować do MŚ w Katarze. Zaproponował przygotowanie np. laboratorium na potrzeby kadry.

- Poruszyłem jeden olbrzymi problem - brak bazy treningowej. Przez to zawsze musimy sztukować. W marcu nie mieliśmy gdzie trenować, ale skorzystaliśmy z uprzejmości Stadionu Śląskiego. Po naszym wyjeździe zrobiła się zima i byłby problem opowiadał trener Michniewicz.

Zdradził, że premier zaproponował kilka rozwiązań.

- Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Nad formalizowaniem pomysłu pracować będzie gabinet premiera z prezesem Kuleszą i zarządem PZPN-u - dodał selekcjoner.

Czesław Michniewicz, podczas prowadzenia Legii, rezydował w Książenicach, w Legia Training Center. Doprecyzował jednak, że kadra potrzebuje hotelu o wyższym standardzie, z większą liczbą pokojów niż ten w LTC.

- Z kadrami kobiecymi i juniorskimi mamy 18 zespołów, one muszą mieć gdzie trenować. Mała Czarnogóra ma taki ośrodek, a my go nie mamy. To zaniedbane od czasów, w których w związku był pan Janusz - Czesław Michniewicz wbił szpilkę siedzącemu obok Januszowi Basałajowi, byłemu dyrektorowi PZPN-u ds. komunikacji i mediów.

Czytaj też: Michniewicz: Jeden poważny zarzut pod moim adresem odpada!

Zdjęcie Premier RP Mateusz Morawiecki spotkał się z selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem / AFP/INTERIA.PL

MiBi, Interia