Michniewicz był na przeszpiegach, teraz szokuje! "Grali lepiej od USA"

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ledwie wrócił z Walii, a już udał się do Alicante, by oglądać z trybun naszego drugiego rywala podczas mundialu - Arabię Saudyjską, która właśnie w Hiszpanii zmierzyła się z USA i zremisowała 0-0. Trener Polaków zdradził, co zobaczył. - Arabia grała lepiej od USA - szokuje trener.

Zdjęcie Czesław Michniewicz widział to na żywo: Tyler Adams (L) z USA walczy z pomocnikiem Arabii Saudyjskiej Riyadhem Sharahilim / AFP/INTERIA.PL