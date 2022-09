Michał Skóraś w reprezentacji Polski. Gracz Lecha Poznań idzie w górę

To oznacza, że napływ młodych wychowanków do Lecha Poznań jest regularny. Akurat selekcjoner Czesław Michniewicz dobrze wie, jakie znaczenie ma szkolenie w poznańskim klubie i jego unowocześnianej akademii we Wronkach. Ta akademia dostarczyła już kadrze narodowej wielu świetnych wychowanków, którzy niemal zawsze przechodzili tę samą drogę - debiut w rezerwach Lecha (obecnie grają w drugiej lidze i warto je śledzić, bo można tam wypatrzyć kadrowiczów w perspektywie następnych trzech lat), wypożyczenie do klubu najczęściej pierwszej ligi, które daje gwarancję regularnego grania i powrót do Kolejorza, by wywalczyć tu miejsce w pierwszym składzie. Dalej jest kadra narodowa i transfer zagraniczny.

Poza Jakubem Kamińskim, który trafił do Lecha ze Śląska (z Szombierek Bytom) i owej drogi przez wypożyczenie nie przeszedł (a dzisiaj jest już kadrowiczem i zawodnikiem VfL Wolfsburg) w ten sposób szeregi Kolejorza i reprezentacji zasiliło wielu zawodników takich jak Marcin Kamiński, Karol Linetty, Kamil Jóźwiak, Robert Gumny, Jakub Moder, a teraz do tego grona dołączył Michał Skóraś.

Michał Skóraś był w Rakowie Częstochowa

To piłkarz, który na wypożyczeniu był - co ciekawe - w Rakowie Częstochowa, gdy ten jeszcze nie walczył o najwyższe trofea w Polsce, ale gdy już prowadził go Marek Papszun. Lechita spędził tam tylko pół roku, jesienią 2019 roku. W sezonie 2020/2021 zaczął regularnie wchodzić do gry w Kolejorzu. U trenera Dariusza Żurawia rozegrał np. końcówki meczów z Benficą Lizbona czy Glasgow Rangers.

W poprzednim sezonie Michał Skóraś był uzupełnieniem składu Lecha, tzn. rozpoczął sezon jako podstawowy zawodnik, ale około września 2021 roku to miejsce w wyjściowym składzie stracił. Najczęściej zajmował je Adrel Ba Loua, którego młody lechita zmieniał. Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, kto jest graczem podstawowego składu w tym duecie. Michał Skóraś pozostawił w pokonanym polu wartego 1 mln euro Iworyjczyka.

W porównaniu z wiosną 2020 roku, gdy Skóraś sięgnął z Lechem po mistrzostwo, w tym sezonie jego rozwój jest jeszcze szybszy. Młody gracz miał powolny start jak cały Lech, ale dzisiaj jest wiodącym zawodnikiem drużyny i jej filarem. To on należał do architektów ostatnich udanych meczów poznaniaków, włącznie z niezwykłym starciem z Villarreal CF, gdzie zresztą strzelił gola.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest powołanie do kadry narodowej, w której Michał Skóraś kroczy droga poprzedników z Akademii Lecha. Ma szansę zadebiutować we wrześniowych meczach Ligi Narodów z Holandią i Walią.

