Michał Probierz znów zaskoczył. Znamy oficjalny skład na mecz z Ukrainą

Atmosfera wokół kadry im bliżej do EURO, tym staje się gorętsza. Kibice w mediach społecznościowych bez żadnych ogródek wyrażają swoje opinie na temat konkretnych zawodników, a te potrafią być niekiedy krzywdzące. Najbliższe sparingi z Ukrainą i Turcją prawdopodobnie pokażą, na których piłkarzach opierać się będzie gra na mistrzostwach Europy.

Probierz zrezygnował aż z ośmiu zawodników. Na Ukrainę w "wąskim gronie"

Ukraina ma za sobą świetny okres i będzie wyjątkowo wymagającym rywalem. Artem Dovbyk sięgnął w minionym sezonie po koronę króla strzelców La Liga i to przede wszystkim na bramkostrzelnego napastnika Girony uważać będą musieli defensorzy biało-czerwonych. W duecie z Viktorem Tsygankovem stonowią oni zabójczy duet, który postraszył już nie jedną defensywę.

Do podstawowego składu decyzją Probierza powrócił również Arkadiusz Milik. Dla napastnika Juventusu będzie to jedna z ostatnich szans do pokazania się z dobrej strony i powalczenia o wyjazd na EURO. Towarzyszyć mu będzie ku zaskoczeniu mediów Adam Buksa, a nie jak zakładano, Robert Lewandowski.