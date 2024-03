Michał Probierz zniesmaczony, padło nietypowe pytanie. "Nie czas i miejsce"

Podczas konferencji reprezentacji Polski trener, a zwłaszcza piłkarze mogą czasem spodziewać się nietypowych pytań, na salach prasowych pojawiają się dziennikarze dociekliwi również w kwestiach nieco bardziej lifestylowych. W poniedziałek media obiegło pytanie jednego z żurnalistów do Roberta Lewandowskiego o to, czy został fanem Julii Żugaj, popularnej w mediach społecznościowych influencerki, z którą ostatnio - między innymi - spotkał się dzięki współpracy Barcelony ze Spotify. Wiktor Chrabąszcz z "Faktu" nie doczekał się odpowiedzi, a rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej zalecił, by skupić się na sprawach sportowych.

