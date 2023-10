Grosickiego też już początkowo miało nie być w kadrze nowego selekcjonera, ale kontuzja Lewandowskiego sprawiła, że Probierz postanowił zmienić plany i wybrać jednego z najbardziej doświadczonych zawodników. Gracz Pogoni to rocznik 1988 - w ostatnich dniach sam mówił, że nie zamierza iść w ślady Krychowiaka i chce jeszcze powalczyć o powrót do reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że tak się faktycznie stanie.